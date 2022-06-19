Пощечина Путину от Казахстана и газовая война: эксклюзивный стрим Фейгина на 24 канале
19 июня 2022 , 20:50Читати новину українською
На ютубе 24 канала сегодня, 19 июня, в 21:00 состоится стрим с российским правозащитником Марком Фейгиным, который проведет телеведущая Адриана Кучер.
В прямом эфире на ютубе они поговорят о том что в окружении президента России Владимира Путина уже открыто заговорили о кризисе в России. При этом называя это – "путь в никуда".
Важно Москва сильно обиделась, – Фейгин о громком заявлении президента Казахстана по Донбассе
Пощечина Путину от Казахстана, а также Кремль начал газовую войну против Европы – об этом и большем можно узнать из слов российского публициста.
Трансляция разговора Адрианы Кучер и Марка Фейгина на ютубе 24 канала состоится 19 июня в 21:00. Просмотреть ее можно, перейдя по ссылке.
Стрим Адрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите видео
Последние заявления Марка Фейгина на 24 канале
- Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить "в случае угрозы суверенитету". Это свидетельствует о том что это не более чем просто риторика и инерция. Об этом сказал Марк Фейгин.
- Недавно Дмитрий Медведев заявил, что в России близятся большие изменения. Он также добавил, что в скором времени россиянам предстоит работать в совершенно новых условиях. Российский правозащитник Марк Фейгин объяснил 24 каналу, о чем говорил Медведев.
- Также он рассказывал, что сравнение Путина с Петром I совершенно неуместно. Российский президент развалил почти все, к чему стремился император. В России все окончательно развалится на следующее утро после смерти Путина.
- Фейгин сообщал, что сейчас идет жестокая борьба внутри Кремля, и она никогда не была столь интенсивной за все время правления Путина. Все кланы активно группируются, перегруппировываются, маневрируют. По его словам, одной из причин этого является состояние здоровья президента России Владимира Путина, заставляющее российские элиты задуматься, что будет после него.
- Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин продолжает насмехаться над министром обороны России Сергеем Шойгу. Российский оппозиционный политически-общественный деятель и юрист Марк Фейгин предположил, почему Гиркину разрешают подобные высказывания.