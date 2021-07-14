Пошли купаться без разрешения: на Черниговщине утонули 2 братика

На Черниговщине 13 июля утонули 2 братика: 14 и 10 лет. Без разрешения родителей дети купались в местном пруду.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "13 июля в 16:20 поступило сообщение, что вблизи села Слободка в искусственном водоеме утонули два брата".

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По данным спасателей, "ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться".

Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что "тела погибших детей на берег достали полицейские". Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают.

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