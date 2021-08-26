"Пошли на пляж, вернулись бездомными": в Испании обрушился трехэтажный дом
Источник:El Mundo
Дом рухнул 25 августа в испанском городке Пенискола неподалеку от Валенсии. Причиной могло стать подтопление из-за дождей.
Одного мужчину вытащили из руин живым. Но спасательная операция продолжается – под завалами еще могут быть люди.
Напомним В супермаркете Кривого Рога на посетителей упал потолок: фото
В Испании рухнул дом: все, что известно
В Пенисколе (провинция Кастельон региона Валенсия в Испании) рухнул трехэтажный дом. Это произошло примерно в 20 часов 25 августа.
- Одного мужчину спасатели извлекли живым.
- Известно о еще как минимум двух людях (матери с сыном), находящихся под завалами, но где именно они – неизвестно (в течение суток признаков жизни из дома слышно не было).
Причины инцидента расследуют правоохранители:
- По предварительным же данным – дом мог упасть из-за подтопления, вызванного дождями.
- Свидетели говорят, что каких-то взрывов, что намекали бы на газ, не слышали. И ничего странного не видели.
Дом якобы просто упал.
Руины дома, упавшего в Пенисколе / Фото El Mundo
Рухнувший дом не новый – ему уже несколько десятков лет. В нем примерно 20 квартир.
- К счастью, людей при падении в здании почти не было – там жили в основном туристы, приехавшие отдыхать на побережье Средиземного моря. Так что во время беды они гуляли в центре города или были на пляже.
Впрочем, местные жители там также были.
- Женщина по имени Мерседес, которая с семьей вернулась вечером к дому, в шоковом состоянии и со слезами на глазах сказала журналистам: "Мы пошли на пляж, а вернулись бездомными".
Тридцать жителей дома переселили в отель. Пока нет информации, что с ними будет дальше.
Обвал дома произошел в Испании в прибрежном городке Пенискола: смотрите расположение на карте