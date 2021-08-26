"Пошли на пляж, вернулись бездомными": в Испании обрушился трехэтажный дом

Дом рухнул 25 августа в испанском городке Пенискола неподалеку от Валенсии. Причиной могло стать подтопление из-за дождей.

Одного мужчину вытащили из руин живым. Но спасательная операция продолжается – под завалами еще могут быть люди.

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В Испании рухнул дом: все, что известно

В Пенисколе (провинция Кастельон региона Валенсия в Испании) рухнул трехэтажный дом. Это произошло примерно в 20 часов 25 августа.

Одного мужчину спасатели извлекли живым.

Известно о еще как минимум двух людях (матери с сыном), находящихся под завалами, но где именно они – неизвестно (в течение суток признаков жизни из дома слышно не было).

Причины инцидента расследуют правоохранители:

По предварительным же данным – дом мог упасть из-за подтопления, вызванного дождями .

. Свидетели говорят, что каких-то взрывов, что намекали бы на газ, не слышали. И ничего странного не видели.

Дом якобы просто упал.



Руины дома, упавшего в Пенисколе / Фото El Mundo

Рухнувший дом не новый – ему уже несколько десятков лет. В нем примерно 20 квартир.

К счастью, людей при падении в здании почти не было – там жили в основном туристы, приехавшие отдыхать на побережье Средиземного моря. Так что во время беды они гуляли в центре города или были на пляже.

Впрочем, местные жители там также были.

Женщина по имени Мерседес, которая с семьей вернулась вечером к дому, в шоковом состоянии и со слезами на глазах сказала журналистам: "Мы пошли на пляж, а вернулись бездомными".

Тридцать жителей дома переселили в отель. Пока нет информации, что с ними будет дальше.

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