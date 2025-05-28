Федеральный суд США заблокировал большинство тарифов, которые ввел Дональд Трамп

Коллегия Суда международной торговли США в Нью-Йорке заблокировала большинство тарифов, которые ввел Дональд Трамп. Также инстанция признала, что президент США превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт от американских торговых партнеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что решил суд по тарифам Трампа

Суд по международной торговле заявил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите американской экономики.

Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов как рычага влияния. Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумное или неэффективное, а потому, что федеральный закон этого не позволяет,

– отметила коллегия судей.

Судьи также обязали администрацию Трампа выдать новые приказы об отмене тарифов для торговых партнеров США в течение 10 дней. Через несколько минут после оглашения решения администрация Трампа подала апелляцию.

Суд немедленно признал недействительными все распоряжения Трампа по тарифам, наложенных с января 2025 года, которые основывались на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

В то же время судебная инстанция не рассматривала некоторые отраслевые тарифы, которые ввел Трамп. В частности, на автомобили, сталь и алюминий, ведь для этого был использован другой закон.

Интересно, что иск, который подала некоммерческая юридическая фирма Liberty Justice Center от имени 5 предприятий американского малого бизнеса, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины, стал первым крупным судебным спором в связи с тарифами Трампа.

Именно решение суда может оказать значительное влияние на будущие торговые инициативы администрации Трампа.

К слову, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных "взаимных тарифов" на импортные товары из ряда стран-партнеров, в том числе и Украины. Американский лидер утверждает, что эти пошлины направлены на "восстановление американского производства, уменьшение национального долга и восстановление экономического суверенитета".

