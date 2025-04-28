Посягают на правый берег: о чем говорят оккупанты на оккупированной Херсонской области

Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо озвучил требования по российскому контролю над территориями по оба берега Днепра в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил Американский институт изучения войны.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала объяснила, что Институт изучения войны периодически анализирует сообщения из американских, украинских и российских источников, включая российскую пропаганду.

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Не определились с претензиями на территории

По ее словам, поэтому к такой информации нужно относиться осторожно. Однако сам факт заявлений Сальдо подтвержден. Мониторинг каналов показывает: оккупанты до сих пор не определились с территориальными претензиями.

То они говорят о сохранении только захваченных территорий, то снова выдвигают претензии на всю Херсонскую, Запорожскую и Днепропетроскую области

– сказала Вирлич.

Она подчеркнула, что основная аудитория российской пропаганды – это россияне и жители оккупированных территорий. Им навязывают мнение, что они уже "в России", тогда как на самом деле ситуация там критическая: нет воды и света.

Реальное положение дел противоречит пропаганде. А на подконтрольных Украине территориях российская ложь только злит людей, например в Херсоне или Бериславе,

– отметила журналистка.

Вирлич добавила, что возможно, часть месседжей также направлена на иностранную аудиторию, однако Сальдо английским не владеет, поэтому информацию адаптируют российские пропагандисты. Она подытожила, что контент для оккупированных территорий часто кардинально отличается от того, что россияне подают мировому сообществу.

Кстати, Владимир Сальдо – украинский политик, который стал известным из-за сотрудничества с российскими оккупационными силами во время полномасштабной войны. После захвата Херсона российскими военными в 2022 году он возглавил так называемую "временную администрацию Херсонской области", созданную при поддержке Кремля.

В следующем году его назначили "губернатором" оккупированной части Херсонщины. После отступления российских войск с правобережной части области административный центр оккупантов перенесли в Геническ.

