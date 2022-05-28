После 15 – 20 июня ситуация резко начнет меняться в пользу Украины, – Арестович

Сейчас ситуация на фронте крайне тяжела для наших защитников. Но она начнет резко меняться после 15 – 20 июня.

Такое мнение 28 мая озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал ссылаясь на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".

Накануне Они очень испугались, – Арестович рассказал о "маленькой удачной контратаке" ВСУ на Херсонщине

Изменения будут обусловлены несколькими факторами

По его словам, в Европе уже разгружаются суда, которые привезли много военного снаряжения. Дело в том, что ранее помощь США направляли в Украину только на самолетах. Поскольку там возможные объемы значительно меньше, то это были лишь экстренные отправки.

А на судах можно больше привезти. А теперь пошли системные поступления. Я думаю, после 15 июня ситуация может начать резко меняться в нашу пользу. Они (россияне – 24 канал) будут пытаться до 20 июня оккупировать как можно больше территорий, потому что сами все понимают,

– сказал Арестович.

Он добавил, что также стоит подождать буквально двух вещей:

Встречи Алексея Резникова с главами Минобороны других государств. Встреча министров оборонных ведомств стран НАТО запланирована на 15 – 16 июня. О ней стало известно накануне из сообщения на сайте НАТО. Следует заметить, что встреча состоится под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга

Принятие следующего пакета санкций ЕС. Шестой пакет должны принять уже в ближайшие дни и он существенно "просадит" бюджет страны-террористки. Ограничения будут касаться по меньшей мере двух крупнейших банков России, а также покупки ее энергетических ресурсов. Но пока неизвестно, будет ли пакет включать эмбарго на нефть.

Другой прогноз Арестовича накануне

Днем ранее на таком же эфире советник председателя ОП сделал другое положительное предположение, хоть в последнее время у него их значительно меньше. Речь шла о ситуации с Северодонецка в Луганской области.

Он предположил, что российские войска все-таки могут начать активно входить в этот населенный пункт. Но это будет их ошибкой, за которую придется поплатиться. Мол, наступающие войска часто имеют преимущество, потому что выбирают, когда и где ударить. Но в городских боях ситуация не совсем такая, потому что тот, кто заходит в город, всегда имеет большие потери.

Поэтому Арестович считает, что большая часть накопленных сил России могут "стереться" в уличных боях. А это вполне возможно, ведь именно такая ситуация была, когда враг брал Попасную и потерял до 80% людей из 5 – 6 батальонных тактических групп.

Важно – какая главная опасность для Украины на Востоке: смотрите видео