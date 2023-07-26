Арест Гиркина напугал кураторов Кремля на оккупированных территориях: они бросились бежать

Арест террориста Игоря Гиркина продолжают освещать в так называемом "клубе разгневанных патриотов" как "незаконный" и называют его политзаключенным. Однако его задержание напугало гауляйтеров на оккупированных территориях.

Сторонники Гиркина также продолжают апеллировать к российскому диктатору с риторикой, что террорист якобы задержан "незаконно". Всевозможными способами его пытаются выставить как "оппозиционного деятеля".

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Как арест Гиркина напугал коллаборантов

В так называемом "клубе разгневанных патриотов" продолжают распространять нарративы, что террорист Гиркин якобы арестован "незаконно" и пытаются выставить его как "оппозиционера". Доказательством тому является и кампания "#СвободуСтрелкову", которую запустили в соцсетях оккупанты. К слову, все попытки "патриотов" начали давать свои результаты.

Действительно, после распространения нарративов о якобы "незаконности" задержания Гиркина, российские оппозиционеры Алексей Навальный и Михаил Ходорковский начали защищать террориста. Они стали называть Гиркина "политическим заключенным" и потребовали отпустить его.

И, пока в России пытаются сделать из Гиркина "политического заключенного", коллаборанты и гауляйтеры на временно оккупированных территориях бьют тревогу. Задержание террориста испугало оккупантов, поэтому они прибегают к уловкам, чтобы сбежать. К примеру, среди гауляйтеров распространяется практика "отпусков" по состоянию здоровья. Так, коллаборанты пытаются избежать процесса зачисток от Кремля.

Кроме того, часть кремлевских кураторов вообще сбежала на территорию России. Как отметили в Центре национального сопротивления, такая неопределенность и страх быть арестованным уже привели к фактическому блокированию работы оккупационных администраций.

Задержание террориста Гиркина: что известно