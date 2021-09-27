После ареста в Италии: экс-глава правительства Каталонии Пучдемон возвращается в Бельгию

27 сентября 2021 , 18:15
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Источник:

DW

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вернется в Бельгию после того, как его арестовали в Италии. Это произойдет 27 сентября.

Пучдемон заявил, что хочет принять участие в заседании комитета в Европарламенте в Брюсселе. Однако он объявил, что через несколько дней вернется в Италию для слушаний по делу.

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Суд в Сассари на Сицилии уже 4 октября должен рассмотреть запрос Испании об экстрадиции Пучдемона.

Почему политика арестовали

Пучдемона задержали в аэропорту Альгеро 24 сентября на основании европейского ордера на арест. Его выдала Испания, которая обвинила евродепутата в подстрекательстве к мятежу.

Правоохранители утверждали, что Пучдемон в 2017 году помог организовать референдум о независимости, который испанские суды признали незаконным.

Обратите внимание! Европарламент в марте лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. Политик жил в добровольном изгнании в Бельгии.

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Что этому предшествовало 

  • В Каталонии в 2017 году провели референдум о независимости от Испании. В то время Пучдемон возглавлял правительство.
  • Испанские власти объявили референдум незаконным. После этого под суд отправили 12 человек, а 9 из них в 2019 году получили тюремные сроки за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджета".
  • Власти Испании в июне 2021 года решили помиловать 9 заключенных.
Автор: Тетяна Кійовська