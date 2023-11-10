После атаки дронов пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну, – ГУР

В ночь на 10 ноября украинские герои поразили на территории временно оккупированного Крыма российские десантные катера. Они пошли ко дну.

В ГУР МО заявили, что провели доразведку в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма. Результаты – очень положительные.

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Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота России – уничтожены,

– говорится в сообщении.

Что удалось отправить на дно

катер более давнего проекта 1176 "Акула";

другой более новый – проект 11770 "Серна".

"Акула" сразу пошла ко дну, а "Серна" еще поборолась, однако безуспешно. Оккупантов предупредили, что охота – продолжается. К слову, ранее в ГУР МО показали кадры блестящих ударов по катерам.

Российские оккупанты уже должны понять, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Крыму. Украинские герои освободят полуостров, и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.