После Харькова и Сум Россия планировала захватить Запорожье, – Зеленский

Президент Украины рассказал, что одной из задач операции ВСУ в Курской области была защита украинских городов. Путин явно планировал начать новое полномасштабное вторжение.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для британского вещателя ITV News, передает 24 Канал. Российский диктатор хотел наступать с севера, захватив Сумы и Харьков.

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Что известно о планах России

Следующей целью оккупантов должен был стать юг страны – Запорожье. Но благодаря Курской операции россияне отозвали боевые части оттуда, а также частично с востока, где у врага самая большая группировка.

По словам Зеленского, сейчас в Курской области находится более 60 тысяч военных противника, а также северокорейские солдаты.

Идея украинского командования заключалась в нанесении превентивного удара и образовании буферной зоны именно на территории государства-агрессора.

Безусловно, был бы хаос, большое количество жертв, пленных и тому подобное – могло бы быть, если бы наши ребята не защитили (украинские земли в контексте Курской операции – 24 Канал),

– говорит президент.

К слову, Зеленский считает, что окончание войны в 2025 году вполне возможно. Однако для этого нужны условия – тотальные санкции против России и сильные гарантии безопасности для Украины.