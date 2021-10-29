После ядерного разоружения Украины США сэкономили десятки миллиардов долларов, – Огрызко

Помощник министра обороны США Лора Купер заявила, что Украина имеет право покупать летальное оружие для защиты. Однако Украина могла бы получить вооружение бесплатно.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. По его словам, все зависит от того, насколько активно будут продвигать идею о необходимости оказания помощи.

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"Хотя американцы предоставляют очень серьезные финансовые ресурсы для этой помощи, могли бы кое-что отдавать бесплатно. Почему? Если вспомним, что произошло после ядерного разоружения Украины, то на всех тех вооружениях американцы сэкономили десятки миллиардов долларов", – сказал Огрызко.

Безусловно, они могут, с учетом того, что мы помогли обеспечить их национальную безопасность тогда, отдавать нам больше сейчас,

– добавил он.

Огрызко: Сигнал американцев очень правильный

По словам Огрызко, США больше помогают Израилю, чем Украине. Он отметил, что ежегодно предоставляют до 3,5 миллиардов долларов.

"Однако сигнал американцев очень правильный и наша дипломатия должна сделать все должное, чтобы убеждать партнеров НАТО в том, что это надо делать, несмотря на позиции отдельных стран", – сказал экс-министр.

Владимир Огрызко о предоставлении вооружения Украине: смотрите видео

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