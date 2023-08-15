После ничего удара во Львове перекрыли улицу Ряшевскую: транспорт меняет движение

Россия в ночь на 15 августа атаковала Львов и регион. Есть попадания в жилые дома. Поэтому в городе перекрыли улицу.

Городской голова сообщил об изменении движения троллейбусов и автобусов. По состоянию на утро 15 августа власти сообщали об эвакуации людей из домов, в которых есть попадания.

Смотрите также Воздушная тревога в Украине: россияне запустили ракеты из Каспийского моря

Что известно о перекрытии улицы во Львове

Улица Ряшивская во Львове перекрыта. Троллейбусы 23 и 30, а также автобусы 14, 21 и 92 временно изменят схему движения,

– заявил Андрей Садовый.

По его данным, российские захватчики попали по жилым домам во Львове. В частности, на верхних этажах разгорелся пожар.

"Эвакуируем людей. Все службы на месте", – объяснил утром городской голова.

В результате атаки на Львов пострадали люди

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на 7 утра 15 августа обломки ракет во Львове упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Там был пожар и разрушение.

Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала. Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили,

– заявил Козицкий.

По его словам, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты обвалился потолок. Кроме того, там повреждены машины.

Какая ситуация во Львовской области

"В Ставчанах повреждены 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы", – заверили в ОВА.

Максим Козицкий сообщил о поврежденных домах в Суховоле, предварительно – без раненых.

Больше информации пообещал рассказать позже.

Один из пострадавших многоквартирных домов во Львове и частные дома в Ставчанах / Фото Козицкого и Садового

Воздушная тревога в Украине была объявлена ориентировочно после 3 часов ночи 15 августа из-за пусков крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Уже ориентировочно в 5:19 во Львове прогремели по меньшей мере 4 взрыва.