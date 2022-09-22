Как выглядят российские пленные, которых поменяли на украинских защитников

Несколько оккупантов, которых обменяли на украинских военных, дали интервью российским СМИ, где рассказали, что украинцы "постоянно обзывали их" и "давали каши по 2 - 3 ложки". Интересно, что до того, как попасть в россию, они давали совершенно другие показания.

Вечером 21 сентября удалось вернуть из плена 215 украинских защитников. Омбудсмен показал на кого поменяли наших воинов.

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Биполярность утверждений российских военнопленных

Дмитрий Лубинец опубликовал фото российских пленных, которых отдали за украинских военных. Он добавил, что их с коллегами работа продолжится до освобождения последнего пленника и полной деоккупации территорий нашей страны.



Российские пленные, которых обменяли на украинских воинов / фото Дмитрия Лубинца

К слову, надеяться, что в украинском плену россияне поумнели или осознали содеянное, не стоит. Сразу после обмена российские военнослужащие рассказали пропагандистским СМИ, что "нацисты плохо к ним относились" и они не прочь продолжать воевать против украинцев.

Самое интересное, что пока россияне не вернулись "на родину", они с улыбкой на лице рассказывали, что в плену поправились от хорошего питания и каялись за то, что пришли на украинскую землю.

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Обмен пленными: как отреагировали украинцы

После новости о том, что виктора медведчука удалось обменять на 200 украинских защитников, украинцы взорвались мемами о том, что россияне скоро вернут изменника обратно. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в россии медведчука могут мобилизовать и отправить на войну в Украину. "Кругооборот дерьма в природе", – пошутил городской голова.

Родственники освобожденных защитников со слезами на глазах рассказывали о своих эмоциях после того, как снова смогли увидеть близких. Однако, несмотря на все радости, призывали не забывать о тех, кто остался во вражеском плену.

Украинский военный и режиссер Олег Сенцов поделился, что освобождение защитников стало для него лучшей новостью за долгое время. "Ждем других наших пленных и уничтожаем врага", – призвал режиссер.

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