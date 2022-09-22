Увечері 21 вересня вдалося повернути з полону 215 українських захисників. Омбудсмен показав на кого поміняли наших воїнів.

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Біполярність тверджень російських військовополонених

Дмитро Лубінець опублікував фото російських полонених, яких віддали за українських військових. Він додав, що їхня з колегами робота продовжиться до звільнення останнього полоненого українця та повної деокупації територій нашої країни.



Російські полонені, яких обміняли на українських воїнів / фото Дмитра Лубінця

До слова, сподіватися, що в українському полоні росіяни порозумнішали чи усвідомили скоєне, не варто. Одразу після обміну російські військовослужбовці розповіли пропагандистським змі, що "нацисти погано до них ставилися" й вони не проти продовжувати воювати проти українців.

Найцікавіше те, що поки росіяни не повернулися "на родіну", вони з усмішкою на обличчі розповідали, що в полоні погладшали від хорошого харчування і каялися за те, що прийшли на українську землю.

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Обмін полоненими: як відреагували українці

Після новини про те, що віктора медведчука вдалося обміняти на 200 українських захисників, українці вибухнули мемами про те, що росіяни скоро повернуть зрадника назад. Мер міста Львова Андрій Садовий зазначив, що в росії медведчука можуть мобілізувати й відправити на війну в Україну. "Кругообіг лайна в природі", – пожартував міський голова.

Родичі звільнених захисників зі сльозами на очах розповідали про свої емоції після того, як знову змогли побачити близьких. Проте, попри всі радощі, закликали не забувати про тих, хто залишився у ворожому полоні.

Український військовий та режисер Олег Сенцов поділився, що звільнення захисників стало для нього найкращою новиною за довгий час. "Чекаємо на інших наших полонених та нищимо ворога", – закликав режисер.

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