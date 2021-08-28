После обстрелов Авдеевки зону ООС собирается посетить Разумков
Источник:телеграм Верховной Рады
Ситуация на Донбассе 28 августа обострилась – оккупанты ранили 4 украинских защитников и обстреляли прифронтовую Авдеевку. В зону Операции объединенных сил 30 августа приедет спикер парламента Дмитрий Разумков.
Информацию о том, что председатель Верховной Рады намерен осуществить визит в зону ООС, сообщили в парламенте.
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Разумков собирается на Донбасс
30 августа председатель Верховной Рады Украины посетит район проведения операции объединенных сил,
– говорится в сообщении.
В Раде добавили, что во время поездки спикер украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС.
Обострение ситуации на Донбассе: последние новости
- 27 августа боевики убили украинского защитника, пока имя воина неизвестно.
- Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако люди признались, что не помнят такого еще с 2017 года. По факту обстрелов в полиции возбудили уголовное дело.
- Кроме того, российские наемники утром ранили 1 военного, впоследствии стало известно о еще 3 пострадавших украинских бойцах. Воины находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.
Текст публикации Верховной Рады:
30 августа Председатель Верховной Рады Украины посетит район проведения операции объединенных сил.
Во время поездки Глава украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.