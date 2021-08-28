После обстрелов Авдеевки зону ООС собирается посетить Разумков

28 августа 2021 , 14:38
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Источник:

телеграм Верховной Рады

Ситуация на Донбассе 28 августа обострилась – оккупанты ранили 4 украинских защитников и обстреляли прифронтовую Авдеевку. В зону Операции объединенных сил 30 августа приедет спикер парламента Дмитрий Разумков.

Информацию о том, что председатель Верховной Рады намерен осуществить визит в зону ООС, сообщили в парламенте.

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Разумков собирается на Донбасс

30 августа председатель Верховной Рады Украины посетит район проведения операции объединенных сил,
– говорится в сообщении.

В Раде добавили, что во время поездки спикер украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС.

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Текст публикации Верховной Рады:

30 августа Председатель Верховной Рады Украины посетит район проведения операции объединенных сил.
Во время поездки Глава украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.

Автор: Наталія Пристанська