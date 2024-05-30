После паузы россияне пошли на штурм острова Нестрига, – Плетенчук

Оккупационная армия возобновила штурмы острова Нестрига Херсонской области, над которым украинские защитники установили контроль 28 апреля этого года.

Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Есть 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 – на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего – в районе Старомайорского. На Левобережье тоже зафиксировано 7 попыток штурмов, из них один – на остров Нестрига, и 6 – на Крынки", – отметил Плетенчук.

Способ влиять на геополитику

Плетенчук считает, что обострение на линии боевого соприкосновения связано подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это прежде всего с тем, что продолжается подготовка к саммиту мира. Это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", – добавил представитель ВСУ.

Почему враг не оставляет остров

В эфире телеканала "Киев24" Плетенчук также объяснил, почему враг не оставляет попыток штурмов острова. В частности, он указал на особенность расположения острова.

"Это небольшие островки, их много. Всюду есть камыш, можно прятаться: он достаточно высокий, там можно прятаться. И хотя из-за этого, на острове трудно закрепиться, окопаться, тем не менее, когда на подобные острова попадают, делают схроны, оставляют оружие, боеприпасы для следующих групп, или для того, чтобы удерживать позицию", – отметил Плетенчук.

Спикер уточнил, что для россиян этот остров – важная позиция, ведь это правый берег.

"Нестерига является частью правого берега, потому что он расположен как раз за устьем реки. Они хотят иметь подобный плацдарм, чтобы иметь возможность оперативных действий", – добавил Плетенчук.

В то же время он отметил, что Силы обороны дают отпор – как на Левом берегу морские пехотинцы продолжают отстаивать свои позиции, так и на островах.

Деоккупация острова