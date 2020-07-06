Вице-премьер Алексей Резников после переговоров нормандских советников в Берлине заявил, что Россия демонстрирует желание "сблизить позиции". По его словам, найти компромисс с оккупантами прежде всего возможно в гуманитарных вопросах.

Если процесс переговоров продолжается, а стороны постоянно садятся за стол, то это нельзя называть "тупиком", подчеркнул Алексей Резников в комментарии изданию "Новости Донбасса".

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В переговорах можно договориться тогда, когда обе стороны понимают, что это возможно. Если одна из сторон предлагает невозможные условия, то это не переговоры. Поэтому сегодня я уверен, что мы сблизились, просто об этом сейчас трудно говорить,

– сказал вице-премьер.

Он отметил, что на переговорах в Берлине обрабатывали рекомендации советников о том, о чем рекомендовать договориться трехсторонней контактной группе.

"Российская сторона фактически была против. Были лишь разные трактовки, разные интерпретации. Спор о том, в каком порядке это поставить, что будет приоритетом", – рассказал Алексей Резников.

В каких вопросах возможны компромиссы:

обмен пленными,

режим прекращения огня,

разминирование,

строительство новых КПВВ на Донбассе,

открытие КПВВ "Марьинка".

Преимущественно здесь идет речь о тех вопросах, договоренности по которым были достигнуты на заседании нормандской четверки на уровне глав государств еще в декабре 2019 года.

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Есть гуманитарные цели и задачи. Мы должны стараться все делать для людей. Более того, мы знаем, что пропуска с оккупированной территории в Россию нет. Поэтому все это мы будем поднимать во вторник в Минске,

– рассказал министр по реинтеграции оккупированных территорий.

Он заявил, что смотрит на все эти вещи более оптимистично. Хотя это сложно, но в России "другая риторика, другая тональность, нет враждебности".

"Зато есть демонстративное желание найти возможность сблизить позиции. Это уже не маловажно", – убежден Резников.