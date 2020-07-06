Після переговорів у Берліні в уряді помітили бажання Росії "збилизити позиції": в яких напрямках
Віцепрем'єр Олексій Резніков після переговорів нормандських радників у Берліні заявив, що Росія демонструє бажання "зблизити позиції". За його словами, знайти компроміс з окупантами передовсім можливо в гуманітарних питаннях.
Якщо процес переговорів триває, а сторони постійно сідають за стіл, то це не можна називати "тупиком", підкреслив Олексій Резніков у коментарі виданню "Новости Донбасса".
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У переговорах можна домовитися тоді, коли обидві сторони розуміють, що це можливо. Якщо одна зі сторін пропонує неможливі умови, то це не переговори. Тому сьогодні я впевнений, що ми зблизилися, просто про це зараз важко говорити,
– сказав віцепрем'єр.
Він зауважив, що на переговорах у Берліні опрацьовували рекомендації радників про те, про що рекомендувати домовитися тристоронній контактній групі.
"Російська сторона фактично не була проти. Були лише різні трактування, різні інтерпретації. Суперечка про те, в якому порядку це поставити, що буде пріоритетом", – розповів Олексій Резніков.
У яких питаннях можливі компроміси:
- обмін полоненими,
- режим припинення вогню,
- розмінування,
- будівництво нових КПВВ на Донбасі,
- відкриття КПВВ "Мар'їнка".
Переважно тут мовиться про ті питання, домовленості щодо яких були досягнуті на засіданні нормандської четвірки на рівні глав держав ще в грудні 2019 року.
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Є гуманітарні цілі й завдання. Ми повинні старатися все робити для людей. Ба більше, ми знаємо, що пропуск з окупованої території в Росію існує. Тому все це ми будемо підіймати у вівторок в Мінську,
– розповів міністр з реінтеграції окупованих територій.
Він заявив, що дивиться на всі ці речі більш оптимістично. Хоча це й складно, але в Росії "інша риторика, інша тональність, немає ворожості".
"Натомість є демонстративне бажання знайти можливість зблизити позиції. Це вже не малозначно", – переконаний Резніков.