Віцепрем'єр Олексій Резніков після переговорів нормандських радників у Берліні заявив, що Росія демонструє бажання "зблизити позиції". За його словами, знайти компроміс з окупантами передовсім можливо в гуманітарних питаннях.

Якщо процес переговорів триває, а сторони постійно сідають за стіл, то це не можна називати "тупиком", підкреслив Олексій Резніков у коментарі виданню "Новости Донбасса".

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У переговорах можна домовитися тоді, коли обидві сторони розуміють, що це можливо. Якщо одна зі сторін пропонує неможливі умови, то це не переговори. Тому сьогодні я впевнений, що ми зблизилися, просто про це зараз важко говорити,

– сказав віцепрем'єр.

Він зауважив, що на переговорах у Берліні опрацьовували рекомендації радників про те, про що рекомендувати домовитися тристоронній контактній групі.

"Російська сторона фактично не була проти. Були лише різні трактування, різні інтерпретації. Суперечка про те, в якому порядку це поставити, що буде пріоритетом", – розповів Олексій Резніков.

У яких питаннях можливі компроміси:

обмін полоненими,

режим припинення вогню,

розмінування,

будівництво нових КПВВ на Донбасі,

відкриття КПВВ "Мар'їнка".

Переважно тут мовиться про ті питання, домовленості щодо яких були досягнуті на засіданні нормандської четвірки на рівні глав держав ще в грудні 2019 року.

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Є гуманітарні цілі й завдання. Ми повинні старатися все робити для людей. Ба більше, ми знаємо, що пропуск з окупованої території в Росію існує. Тому все це ми будемо підіймати у вівторок в Мінську,

– розповів міністр з реінтеграції окупованих територій.

Він заявив, що дивиться на всі ці речі більш оптимістично. Хоча це й складно, але в Росії "інша риторика, інша тональність, немає ворожості".

"Натомість є демонстративне бажання знайти можливість зблизити позиції. Це вже не малозначно", – переконаний Резніков.