Большая сделка Трампа и дипломатия Мелании: как Белый дом готовится к расследованиям демократов

Победа демократов на промежуточных выборах в США может стать началом масштабного политического противостояния с Дональдом Трампом. Получив контроль над Конгрессом, оппоненты президента готовятся расследовать финансовые связи его администрации, возможное иностранное влияние и сомнительные договоренности с Россией. В то же время Белый дом пытается обезопасить себя от будущих обвинений, используя дипломатические инициативы Мелании Трамп и продвигая идею нового соглашения по европейской безопасности.

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Политолог-американистка Александра Филиппенко объяснила 24 Каналу, почему победа демократов может обернуться для Трампа серьезными юридическими проблемами, какую роль в этом играет Мелания Трамп и зачем Белый дом продвигает идею "большой сделки" с Россией. Также эксперт оценила, смогут ли Джей Ди Венс и Марко Рубио дистанцироваться от президента и как внутренние расколы в Республиканской партии могут изменить политическое будущее США.

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Конец эпохи "трампизма" и угроза масштабных расследований

Победа демократов на довыборах в Конгресс стал не просто политическим сдвигом, а четким сигналом об усталости американского общества от политики Дональда Трампа.

По словам американистки Александры Филиппенко, этот результат – прежде всего победа антитрампизма. Американцев беспокоит состояние экономики и непредсказуемость решений Белого дома. Завоевав контроль в парламенте, демократы готовят масштабные юридические баталии, которые могут кардинально изменить расстановку сил в Вашингтоне.

Главной мишенью новых расследований станут финансовые связи администрации Трампа и возможное иностранное влияние на принятие решений. Демократы будут пытаться выяснить, не управляют ли действиями президента внешние игроки с помощью финансовых рычагов.

Речь идет не только о России, но и о других государствах, в частности о Катаре. Отдельным направлением станут расследования, касающиеся махинаций с криптовалютами, создания так называемых ""мем-монет"" и инсайдерской торговли.

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Как отмечает Филиппенко, речь идет о случаях, когда лица, близкие к Белому дому, обогащались на резких колебаниях курса акций, скупая или продавая активы за считанные минуты до официальных заявлений президента.

Будущий председатель комитета Палаты представителей по надзору уже публично посоветовал сотрудникам администрации "обзавестись адвокатами" (lawyer up), что предвещает непрерывную череду вызовов на дачу показаний и изъятие документов.

Среди ключевых тем, которые будут интересовать конгрессменов, – так называемая " "дизельное соглашение" с Россией " и " игнорирование закона Линдси Грэма о санкциях ". Осознавая угрозу, Дональд Трамп пытается защитить коммуникации Белого дома, ссылаясь на исполнительный иммунитет и национальную безопасность. Однако самым интересным инструментом защиты становится его семья.

Мелания Трамп в качестве дипломатического фасада

Встреча в Белом доме с участием Мелании Трамп, представителей Украины и подпадающего под санкции российского чиновника Кирилла Дмитриева стала беспрецедентным событием. Филиппенко подчеркивает, что присутствие лица из санкционного списка в резиденции президента США вызывает серьезные вопросы, которые обязательно прозвучат в Конгрессе.

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Чтобы нивелировать эти риски, Белый дом развернул масштабную пиар-кампанию, выдвигая Меланию Трамп на роль главного миротворца. В официальных пресс-релизах администрации уже заявляется, что первая леди "объединила Россию и Украину после заключения исторического перемирия".

Такая формулировка создает иллюзию завершения войны в Европе и смещает фокус внимания. Для Дональда Трампа это критически важно не столько ради Нобелевской премии мира, сколько для собственной безопасности. Используя супругу в качестве дипломатического щита, он пытается отвести удары от своего сына, зятя Джареда Кушнера и других членов команды, к которым могут возникнуть вопросы относительно связей с российскими спецслужбами или сомнительного финансирования.

Контуры "большой сделки" и европейская безопасность

Параллельно с дипломатическими маневрами первой леди администрация Трампа готовит почву для масштабного геополитического шага. Президент США анонсирует "большую прекрасную сделку", от которой якобы все будут в восторге. Эта инициатива выходит за рамки исключительно украинского вопроса и может охватить всю архитектуру европейской безопасности.

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Джаред Кушнер уже публикует программные заявления о новой системе безопасности, которая включает постоянные консультации, каналы экстренной связи, прозрачность военной деятельности и меры по снижению рисков эскалации.

Филиппенко отмечает, что эти тезисы выглядят как попытка предоставить России определенные гарантии безопасности в рамках более широкого договора. Хотя в этих заявлениях упоминается право стран самостоятельно выбирать союзы (что теоретически оставляет дверь открытой для вступления Украины в НАТО), вопрос территориальной целостности отходит на второй план.

Для Трампа главным приоритетом является исторический статус самого соглашения и наличие его фамилии под документом, что должно перекрыть любые внутриполитические проблемы.

Внутренние расколы: дистанцирование Венса и дилемма Рубио

На фоне подготовки к противостоянию с демократами внутри самой Республиканской партии начинаются тектонические сдвиги. " Вице-президент Джей Ди Венс " делает первые шаги по дистанцированию от наследия Трампа.

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Его заявления о том, что причина поражения республиканцев – война на Ближнем Востоке (против которой он якобы выступал), свидетельствуют о попытке консолидировать правых консерваторов, разочарованных нынешним президентом. Венс формирует собственный политический бренд, готовясь к возможным кризисам в администрации.

Не менее сложная ситуация у госсекретаря Марко Рубио. Его высокая популярность уже вызывает ревность у Трампа. Если Рубио решит баллотироваться в президенты в 2028 году, ему придется досрочно покинуть пост. Это заставит Белый дом продвигать нового кандидата через Сенат, который будет контролироваться демократами.

Такой сценарий превратится в публичное судилище над внешней политикой Трампа, где конгрессмены будут требовать ответов на все неудобные вопросы за последние годы. Поэтому кадровые решения в администрации в ближайшее время будут продиктованы не только стратегической целесообразностью, но и страхом перед жестким парламентским контролем.

Политолог-американист о новых рисках для политики Трампа: видео