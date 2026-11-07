Велика угода Трампа та дипломатія Меланії: як Білий дім готується до розслідувань демократів

Перемога демократів на проміжних виборах у США може стати початком масштабного політичного протистояння з Дональдом Трампом. Отримавши контроль над Конгресом, опоненти президента готуються розслідувати фінансові зв'язки його адміністрації, можливий іноземний вплив та сумнівні домовленості з Росією. Водночас Білий дім намагається убезпечити себе від майбутніх звинувачень, використовуючи дипломатичні ініціативи Меланії Трамп і просуваючи ідею нової угоди щодо європейської безпеки.

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Політолог-американістка Олександра Філіппенко пояснила 24 Каналу, чому перемога демократів може обернутися для Трампа серйозними юридичними проблемами, яку роль у цьому відіграє Меланія Трамп та навіщо Білий дім просуває ідею "великої угоди" з Росією. Також експертка оцінила, чи зможуть Джей Ді Венс і Марко Рубіо дистанціюватися від президента та як внутрішні розколи в Республіканській партії можуть змінити політичне майбутнє США.

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Кінець епохи трампізму та загроза масштабних розслідувань

Перемога демократів на довиборах у Конгрес стала не просто політичним зрушенням, а чітким сигналом про втому американського суспільства від політики Дональда Трампа.

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За словами американістки Олександри Філіппенко, цей результат є передусім перемогою антитрампізму. Американців турбує стан економіки та непередбачуваність рішень Білого дому. Здобувши контроль у парламенті, демократи готують масштабні юридичні битви, які можуть кардинально змінити розстановку сил у Вашингтоні.

Головною мішенню нових розслідувань стануть фінансові зв'язки адміністрації Трампа та можливий іноземний вплив на ухвалення рішень. Демократи намагатимуться з'ясувати, чи не керують діями президента зовнішні гравці через фінансові важелі.

Йдеться не лише про Росію, а й про інші держави, зокрема Катар. Окремим напрямом стануть розслідування щодо криптовалютних махінацій, створення так званих "мемкоїнів" та інсайдерської торгівлі.

Як зазначає Філіппенко, йдеться про випадки, коли наближені до Білого дому особи збагачувалися на різких коливаннях акцій, скуповуючи або продаючи активи за лічені хвилини до офіційних заяв президента.

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Майбутній голова комітету Палати представників з нагляду вже публічно порадив співробітникам адміністрації "обзавестися адвокатами" (lawyer up), що віщує безперервну низку викликів на свідчення та вилучення документів.

Серед ключових тем, які цікавитимуть конгресменів – так звана "дизельна угода" з Росією та ігнорування закону Ліндсі Грема щодо санкцій. Усвідомлюючи загрозу, Дональд Трамп намагається захистити комунікації Білого дому, посилаючись на виконавчий імунітет та національну безпеку. Проте найцікавішим інструментом захисту стає його родина.

Меланія Трамп як дипломатичний фасад

Зустріч у Білому домі за участю Меланії Трамп, представників України та підсанкційного російського посадовця Кирила Дмитрієва стала безпрецедентною подією. Філіппенко наголошує, що присутність особи з санкційного списку в резиденції президента США викликає серйозні запитання, які обов'язково пролунають у Конгресі.

Щоб нівелювати ці ризики, Білий дім розгорнув масштабну піар-кампанію, висуваючи Меланію Трамп на роль головного миротворця. Офіційні пресрелізи адміністрації вже заявляють, що перша леді "об'єднала Росію і Україну після укладення історичного перемир'я".

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Таке формулювання створює ілюзію завершення війни в Європі та зміщує фокус уваги. Для Дональда Трампа це критично важливо не стільки заради Нобелівської премії миру, скільки для власної безпеки. Використовуючи дружину як дипломатичний щит, він намагається відвести удари від свого сина, зятя Джареда Кушнера та інших членів команди, до яких можуть виникнути питання щодо зв'язків з російськими спецслужбами чи сумнівного фінансування.

Контури "великої угоди" та європейська безпека

Паралельно з дипломатичними маневрами першої леді, адміністрація Трампа готує підґрунтя для масштабного геополітичного кроку. Президент США анонсує «велику красиву угоду», від якої нібито всі будуть у захваті. Ця ініціатива виходить за межі виключно українського питання і може охопити всю архітектуру європейської безпеки.

Джаред Кушнер вже публікує програмні заяви про нову систему безпеки, яка включає постійні консультації, канали екстреного зв'язку, прозорість військової діяльності та заходи зниження ризиків ескалації.

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Філіппенко зазначає, що ці тези виглядають як спроба надати Росії певні гарантії безпеки в рамках ширшого договору. Хоча в цих заявах згадується право країн самостійно обирати союзи (що теоретично залишає двері відкритими для вступу України до НАТО), питання територіальної цілісності відходить на другий план.

Для Трампа головним пріоритетом є історичний статус самої угоди та наявність його прізвища під документом, що має перекрити будь-які внутрішньополітичні проблеми.

Внутрішні розколи: дистанціювання Венса та дилема Рубіо

На тлі підготовки до протистояння з демократами, всередині самої Республіканської партії починаються тектонічні зсуви. Віцепрезидент Джей Ді Венс робить перші кроки для дистанціювання від спадщини Трампа.

Його заяви про те, що причиною поразки республіканців стала війна на Близькому Сході (проти якої він нібито виступав), свідчать про спробу консолідувати правих консерваторів, розчарованих нинішнім президентом. Венс формує власний політичний бренд, готуючись до можливих криз в адміністрації.

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Не менш складна ситуація у держсекретаря Марко Рубіо. Його висока популярність вже викликає ревнощі у Трампа. Якщо Рубіо вирішить балотуватися у президенти у 2028 році, йому доведеться достроково залишити посаду. Це змусить Білий дім проводити нового кандидата через Сенат, який контролюватимуть демократи.

Такий сценарій перетвориться на публічне судилище над зовнішньою політикою Трампа, де конгресмени вимагатимуть відповідей на всі незручні запитання за останні роки. Тому кадрові рішення в адміністрації найближчим часом будуть продиктовані не лише стратегічною доцільністю, а й страхом перед жорстким парламентським контролем.

Політолог-американістка про нові ризики для політики Трампа: відео