После победы Kalush Orchestra в Минкульте начали думать, где будут проводить Евровидение-2023

Сегодня ночью прошел песенный конкурс Евровидения. Украина одержала победу, одержав рекордные 631 балл.

Наше государство на конкурсе представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Так что в 2023 году Евровидение будет проходить в Украине. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что уже следует думать о месте проведения Евровидения-2023.

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В Минкульте начали думать, где будут проводить Евровидение-2023

Ткаченко поздравил коллектив Kalush Orchestra с победой на "Евровидении-2022". Он выразил гордость за группу и за то, как артисты представили нашу страну.

"Мы не сомневались. Ребята, Kalush, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!

– написал глава Минкульта.

Он также подчеркнул, что главная победа Украины еще впереди.

Кроме того, подчеркнул, что уже начинают думать, где именно в Украине будут проводить Евровидение-2023.

Зеленский о победе Kalush Orchestrа

Президент Украины отреагировал на победу Kalush Orchestra в Евровидении. Он акцентировал, что наше мужество поражает мир, а наша музыка покоряет Европу.

Прежде всего, президент поблагодарил участников группы, ведь теперь Украина станет страной, где пройдет Евровидение-2023. Он подчеркнул, что "мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь".

Украина победила на Евровидении-2022

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