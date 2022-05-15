После победы Kalush Orchestra в Минкульте начали думать, где будут проводить Евровидение-2023
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Сегодня ночью прошел песенный конкурс Евровидения. Украина одержала победу, одержав рекордные 631 балл.
Наше государство на конкурсе представляла группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Так что в 2023 году Евровидение будет проходить в Украине. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что уже следует думать о месте проведения Евровидения-2023.
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В Минкульте начали думать, где будут проводить Евровидение-2023
Ткаченко поздравил коллектив Kalush Orchestra с победой на "Евровидении-2022". Он выразил гордость за группу и за то, как артисты представили нашу страну.
"Мы не сомневались. Ребята, Kalush, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!
– написал глава Минкульта.
Он также подчеркнул, что главная победа Украины еще впереди.
Кроме того, подчеркнул, что уже начинают думать, где именно в Украине будут проводить Евровидение-2023.
Зеленский о победе Kalush Orchestrа
Президент Украины отреагировал на победу Kalush Orchestra в Евровидении. Он акцентировал, что наше мужество поражает мир, а наша музыка покоряет Европу.
Прежде всего, президент поблагодарил участников группы, ведь теперь Украина станет страной, где пройдет Евровидение-2023. Он подчеркнул, что "мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь".
Украина победила на Евровидении-2022
- Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Стефания, победила на Евровидении , получив рекордные 631 балл.
- После исполнения песни в финале солист группы Олег Псюк обратился к миру с призывом освободить наших военнослужащих из "Азовстали" в Мариуполе.
- Комментируя вопрос "Азовстали", музыкант вспомнил, что ситуация в Мариуполе – это большая беда нашей страны, ведь люди не могут выйти и эвакуироваться с территории завода.
- Олег Псюк напомнил, что Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти. Солист группы также сказал, что для него вопрос Мариуполя важнее дисквалификации. Ведь такой шанс он не позволил бы себе потерять.
- Политическое высказывание со сцены могло привести к дисквалификации участника. Однако организаторы конкурса сказали, что не заметили политических заявлений.
- К слову, Kalush Orchestra рассказали о планах по возвращении из Евровидения – разрешение на выезд у музыкантов завершается 17 мая.
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