Нашу державу на конкурсі представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Тож у 2023 році Євробачення проходитиме в Україні. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що вже слід думати про місце проведення Євробачення-2023.

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У Мінкульті почали думати, де проводитимуть Євробачення-2023

Ткаченко привітав колектив Kalush Orchestra із перемогою на "Євробаченні-2022". Він висловив гордість за гурт та за те, як артисти представили нашу країну.

"Ми не сумнівались. Хлопці, Kalush, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!

– написав очільник Мінкульту.

Він також наголосив, що головна перемога України ще попереду.

Крім того, підкреслив, що вже починають думати, де саме в Україні проводитимуть Євробачення-2023.

Зеленський про перемогу Kalush Orchestrа

Президент України відреагував на перемогу Kalush Orchestra в Євробаченні. Він акцентував, що наша мужність вражає світ, а наша музика підкорює Європу.

Передусім президент подякував учасникам гурту, адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023. Він підкреслив, що "ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь".

Україна перемогла на Євробаченні-2022

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