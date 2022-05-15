Нашу державу на конкурсі представляв гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Тож у 2023 році Євробачення проходитиме в Україні. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що вже слід думати про місце проведення Євробачення-2023.

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У Мінкульті почали думати, де проводитимуть Євробачення-2023

Ткаченко привітав колектив Kalush Orchestra із перемогою на "Євробаченні-2022". Він висловив гордість за гурт та за те, як артисти представили нашу країну.

"Ми не сумнівались. Хлопці, Kalush, ви круті! Сміливість – це бути українцем. Це не втрачати жодної можливості, щоб сказати світу правду. Пишаємось! Дякуємо за підтримку, світ!
написав очільник Мінкульту.

Він також наголосив, що головна перемога України ще попереду.

Крім того, підкреслив, що вже починають думати, де саме в Україні проводитимуть Євробачення-2023.

Зеленський про перемогу Kalush Orchestrа

Президент України відреагував на перемогу Kalush Orchestra в Євробаченні. Він акцентував, що наша мужність вражає світ, а наша музика підкорює Європу.

Передусім президент подякував учасникам гурту, адже тепер Україна стане країною, де пройде Євробачення-2023. Він підкреслив, що "ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь".

Україна перемогла на Євробаченні-2022

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