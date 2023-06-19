Россия перебрасывает войска с левого берега Днепра на Запорожье, под Бахмут, – разведка Британии

После подрыва Каховской ГЭС оккупанты начали перебрасывать свои войска с левобережья. Таким образом, враг пытается усилить Запорожское и Бахмутское направления.

В последние десять дней Россия, вероятно, начала передислоцировать части своей группировки войск с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений.

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Оккупанты перебрасывают войска

В разведке Великобритании отметили, что потенциально речь идет о нескольких тысячах военнослужащих 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной моторизованной бригаде, а также подразделениях воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Переброска этих войск, скорее всего, отражает мнение России, что значительная атака Украины через Днепр стала менее вероятной после разрушения дамбы Каховского водохранилища и вызванного наводнения,

– заметили в разведке.

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Подрыв ГЭС не остановит ВСУ

Заметим, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не остановит наших воинов.

Украина снабжена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных помех. Коварные действия противника, создающие социальный и экономический кризис не остановят Силы обороны, готовые освободить оккупированные территории,

– отметили в ВСУ 6 июня.

Добавим, Владимир Зеленский также подчеркивал, что подрыв ГЭС не заставит украинских защитников покинуть планы, а противник все равно проиграет.

Кстати, за две недели по состоянию на утро 19 июня наши воины деоккупировали 8 населенных пунктов на Донбассе и Запорожье. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что освобождена от захватчиков территория на Юге площадью 113 квадратных километров.