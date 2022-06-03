После потерь в Северодонецке вряд ли у России есть силы для захватов в Донецкой области, – ISW
Источник:Institute for the Study of War
Россия направила силы на захват Северодонецка, что в Луганской области. Однако существует вероятность, что после этого наступления россияне не будут иметь сил для захвата Донбасса.
Соответствующую информацию обнародовали в Институте по изучению войны. Такие данные у них есть по состоянию на 2 июня.
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Оккупанты, вероятно, будут не в силах оккупировать Донетчину
По состоянию на 2 июня российские оккупанты продолжали операцию захвата Северодонецка и последующие операции по захвату Лисичанска.
Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем оккупировать Донецкую область. Вряд ли у россиян есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после потерь,
– объяснили в ISW.
Также добавили, вероятно, российские войска ограничены местностью на Донбассе, и в дальнейшем будут сталкиваться с трудностями в форсировании Северского Донца, чтобы завершить окружение Северодонецка – Лисичанска и продвинуться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок.
Россия принудительно мобилизует мужчин: никто не хочет воевать
Российское военное руководство продолжает испытывать сложности с формированием достаточного количества сил и поддержкой боевого духа мобилизованного личного состава,
– сообщили в Институте по изучению войны.
Там также объяснили, что так называемый первый армейский корпус псевдореспублики "ДНР", который в составе 8 общевойсковой армии России, осуществляет принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.
Вряд ли такие действия усилят боевую мощь врага, ведь это только снизит и без того низкий моральный дух армии оккупанта.
В Институте по изучению войны вспомнили, как на самом деле бойцы обращаются к Путину с призывом отпустить их. В частности, известно, что российские боевики из временно оккупированного Донбасса записали обращение к российскому диктатору и сказали, что:
- они были на передовой Херсонщине без лекарств и продовольствия, а высший штаб России игнорирует их вопросы;
- Путин должен обратить внимание на так называемую "законность" их пребывания на войне;
- им нужно провести медицинское освидетельствование. Ведь почти каждый из них страдает болезнью и не может воевать.
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- Оккупанты в Луганской области захватили 80% Северодонецка. Однако наши бойцы продолжают оборону. В Генштабе ВСУ объяснили, что им не давали приказа отходить.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты несут огромные потери в боях за Северодонецк. В частности, глава ОВА пояснил, что: "Они теряют огромное количество живой силы и техники. Но собирают новую силу с других направлений и бросают на Луганщину, чтобы захватить ту небольшую часть держащейся области, которая на себе сдерживает большое количество российских захватчиков".
- СБУ опубликовало перехваченный разговор оккупантов. Там россияне рассказывают, что у них нет продовольствия. Именно поэтому они в Херсонской области съели собаку – йоркширского терьера.
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