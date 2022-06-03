После потерь в Северодонецке вряд ли у России есть силы для захватов в Донецкой области, – ISW

Россия направила силы на захват Северодонецка, что в Луганской области. Однако существует вероятность, что после этого наступления россияне не будут иметь сил для захвата Донбасса.

Соответствующую информацию обнародовали в Институте по изучению войны. Такие данные у них есть по состоянию на 2 июня.

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Оккупанты, вероятно, будут не в силах оккупировать Донетчину

По состоянию на 2 июня российские оккупанты продолжали операцию захвата Северодонецка и последующие операции по захвату Лисичанска.

Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем оккупировать Донецкую область. Вряд ли у россиян есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после потерь,

– объяснили в ISW.

Также добавили, вероятно, российские войска ограничены местностью на Донбассе, и в дальнейшем будут сталкиваться с трудностями в форсировании Северского Донца, чтобы завершить окружение Северодонецка – Лисичанска и продвинуться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок.

Россия принудительно мобилизует мужчин: никто не хочет воевать

Российское военное руководство продолжает испытывать сложности с формированием достаточного количества сил и поддержкой боевого духа мобилизованного личного состава,

– сообщили в Институте по изучению войны.

Там также объяснили, что так называемый первый армейский корпус псевдореспублики "ДНР", который в составе 8 общевойсковой армии России, осуществляет принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.

Вряд ли такие действия усилят боевую мощь врага, ведь это только снизит и без того низкий моральный дух армии оккупанта.

В Институте по изучению войны вспомнили, как на самом деле бойцы обращаются к Путину с призывом отпустить их. В частности, известно, что российские боевики из временно оккупированного Донбасса записали обращение к российскому диктатору и сказали, что:

они были на передовой Херсонщине без лекарств и продовольствия, а высший штаб России игнорирует их вопросы;

Путин должен обратить внимание на так называемую "законность" их пребывания на войне;

им нужно провести медицинское освидетельствование. Ведь почти каждый из них страдает болезнью и не может воевать.

Кратко о российской армии на Востоке Украины

Оккупанты в Луганской области захватили 80% Северодонецка. Однако наши бойцы продолжают оборону. В Генштабе ВСУ объяснили, что им не давали приказа отходить.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты несут огромные потери в боях за Северодонецк. В частности, глава ОВА пояснил, что: "Они теряют огромное количество живой силы и техники. Но собирают новую силу с других направлений и бросают на Луганщину, чтобы захватить ту небольшую часть держащейся области, которая на себе сдерживает большое количество российских захватчиков".

СБУ опубликовало перехваченный разговор оккупантов. Там россияне рассказывают, что у них нет продовольствия. Именно поэтому они в Херсонской области съели собаку – йоркширского терьера.

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