Соответствующую информацию изданию сообщили два американских чиновника. Встреча состоялась на фоне установления талибами так называемого дедлайна для эвакуации людей из Афганистана.

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США поддерживали контакты с "Талибаном"

Согласно информации журналистов, в течение всего процесса эвакуации администрация Джо Байдена поддерживала постоянные контакты с представителями "Талибана" как в Афганистане, так и в столице Катара, где расположен офис талибов.

После того как "Талибан" взял под контроль Кабул – тайная встреча главы ЦРУ с соучредителем и заместителем лидера талибов Абдулом Гани Барадаром является самой высокой по уровню среди прямых контактов США и талибов.

В комментарии изданию один из чиновников отметил, что соответствующая встреча показывает, что Белый дом стремится четко понять позицию "Талибана". Это происходит на фоне того, что 31 августа истекает установленный боевиками срок для эвакуации граждан западных стран через аэропорт столицы Афганистана.

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В то же время другой американский чиновник назвал встречу "обменом мнениями о том, что должно быть сделано до 31 августа". По информации СМИ, комментировать соответствующую встречу в ЦРУ отказались.

Эвакуация из Афганистана: коротко