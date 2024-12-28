После разговора с Алиевым Путин поговорил об авиакатастрофе с президентом Казахстана

25 декабря в казахстанском Актау упал подбитый российской ракетой азербайджанский пассажирский самолет Embraer. Несмотря на то, что Россия не комментирует свою причастность к авиакатастрофе, диктатор Путин решил провести телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым.

В Кремле говорят, что они "обменялись соболезнованиями". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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О чем говорил Путин с Токаевым

Кремль утверждает, что разговор состоялся именно по инициативе Владимира Путина.

Стороны собрались к расследованию, в частности, расшифровки бортовых самописцев привлечь экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

В Кремле заявили, что "эта работа будет иметь объективный и прозрачный характер".

Напомним, что перед беседой с Токаевым диктатор Путин пообщался также с президентом Азербайджана Алиевым.

Кремлевский диктатор цинично извинился перед азербайджанским коллегой за "инцидент", который "произошел в воздушном пространстве России". Понятно, что Путин не намерен признавать, что именно российская ракета из ЗРК "Панцирь-С" повредила самолет. Зато он не забыл вспомнить, что в день атаки украинские БПЛА якобы атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ, поэтому работала ПВО.

К слову, в ЦПИ объяснили, почему, несмотря на имеющиеся доказательства вины России в авиатроще, она не говорит о своей причастности. В Центре отметили, что когда россияне не успевают отреагировать и "создать конспирологические теории", то они прибегают к тактике замалчивания. Позже Кремль будет манипулировать результатами расследований, как он это делал после авиакатастрофы МН-17.