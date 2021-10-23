После решения Украины о помощи Россия планирует полностью прекратить поставки газа Молдове

В Москве завершились российско-молдавские переговоры о поставках газа. Впрочем, договориться о продлении контракта сторонам не удалось.

Россию представляли заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, а также представители правительства.

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На переговоры из Молдовы в Москву прибыли вице-премьер-министры Андрей Спину и Владислав Кульминский, а также руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Есть риски прекращения поставок российского газа в Молдову

Как сообщили российские СМИ, Кремль предложил "справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в ​​25%". Впрочем, это возможно только при одном условии: если Молдова в течение 3 ближайших лет вернет задолженность за предыдущий период – в 700 миллионов долларов.

А представители Молдовы призвали к снижению цены на газ, чтобы она была вдвое меньше, чем рыночная. Несмотря на это, заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября крайне сомнительное, утверждают источники. Это означает, что в начале месяца российский газ могут прекратить поставлять в Молдову.

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