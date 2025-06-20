После российского удара в Сумской громаде загорелся жилой сектор

Вечером четверга, 19 июня, враг атаковал Сумскую область ударными БпЛА. В городе прогремели взрывы, в жилом секторе начался пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря. Воздушную тревогу там объявили в 23:01.

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Что известно о последствиях удара

В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасательные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Тревога продолжается, на Сумщине сохраняется угроза. Оставайтесь в укрытиях,

– добавил чиновник.

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Напомним, вечером 19 июня взрывы также прогремели в Харькове, россияне атаковали Киевский и Шевченковский районы города. Возник пожар, известно о 3 пострадавших. Зафиксировано 8 ударов, один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов.