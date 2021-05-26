После санкций СНБО: 10 криминальных авторитетов выдворили из Украины

Нацполиция "разоблачила" несколько десятков криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО. Из них 10 принудительно вернули в их страны, а почти 30 отменили разрешения на проживание.
Все "криминальные авторитеты" из санкционного списка СНБО, который утвердил президент Владимир Зеленский 21 мая.
Заметьте Зеленский: СНБО ввела санкции против более 650 "воров в законе" и криминальных авторитетов"
Нацполиция разоблачила десятки "криминальных авторитетов"
В полиции утверждают, что уже 27 лицам из списка СНБО аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине. Кроме того, 10 – принудительно вернули в страны их происхождение и запретили въезд в Украину.
Среди них – уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины,
– заявили в полиции.
Полиция разоблачила новых "криминальных авторитетов" из списка СНБО / Фото Нацполиции
Более того, в перечне 17 "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине, – несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран.
Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы,
– заявили в полиции.
Там добавляют, что каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений:
- установление и распространение преступного влияния,
- создание преступных организаций,
- разбои,
- похищение людей,
- вымогательство средств.
Обратите внимание! 14 мая 2021 года СНБО ввел санкции против более 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". 21 мая Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "криминальных авторитетов".
Коротко о санкциях СНБО
- 20 мая полиция задержала 2 самых влиятельных "воров в законе" в Украине – "Умку" и "Лашу Сван". Они контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях, а также в части Западного региона.
- 21 мая Печерский районный суд Киева отправил их в СИЗО. Теперь "Умка" и "Лаша Сван" будут находиться в следственном изоляторе не менее 60 суток без права внесения залога.
- 23 мая "Вора в законе" по прозвищу Зюзя задержали и выдворили из Украины.