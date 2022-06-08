После скандала: уличным музыкантам в Ивано-Франковске запретили петь по-русски

Уличные музыканты в Ивано-Франковске теперь не смогут петь на русском языке - иначе будут проблемы с местной полицией. Вопрос языка в песнях согласовала мэрия города.

Со среды, 8 июня, в Ивано-Франковске запрещено исполнять русскоязычные песни. Такое же постановление было принято ранее и в Тернополе.

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О решении по русскоязычной музыке сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время прямого эфира.

Сегодня приняли решение, аналогичное тому, что приняли в Тернополе, о запрете любого русскоговорящего продукта на улицах города Ивано-Франковска. И также составление уличных музыкантов,

– заявил мэр города.

Марцинкив добавил, что за выполнением новых требований будут следить местные правоохранители и муниципальная инспекция Ивано-Франковска.

Решение принято исполнительным комитетом и будет передано к исполнению в полицию и в нашу муниципальную инспекцию "Господин", которые будут следить за этим,

– сообщил Марцинкив.

Что предшествовало решению

22 мая в центре Ивано-Франковска произошла драка из-за исполнения песни на русском языке. Прохожий поругался с девушкой-музыканткой, которая пела на русском языке и отказалась переходить на другую.

На видео, которые обнародовали очевидцы, видно, как в спор вмешались еще двое парней-музыкантов, после словесной перепалки мужчина ударил одного из парней и тот от удара упал на брусчатку.

На инцидент отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что уже поручил муниципальной инспекции быть более внимательными и "контролировать такие вещи в центре города". Также Марцинкив поручил узнать, есть ли заявление в полицию и сказал, что нужно найти нападающему адвоката.

После огласки скандала в Тернополе 1 июня запретили музыкантам петь русскоязычные песни. Кроме ограничений на исполнение русских песен, музыкантам запретили выступать в дни траура или в дни памяти. Также исполком определил список мест, где смогут выступать уличные музыканты. 8 локаций будут расположены в центре Тернополя, 5 – в парковой зоне, и еще 5 – в других жилых районах.

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