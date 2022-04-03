После собственных зверств в Буче Россия хочет опередить Украину и созывает Совбез ООН
3 апреля 2022 , 23:38Читати новину українською
Российские псевдодипломаты созывают Совбез ООН о зверствах своих же военных в Буче. Они это делают, чтобы опередить Украину.
О собрании Совбеза стало известно вечером 3 апреля. О нем написали русские пропагандисты.
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При этом представители страны-оккупанта сразу начали обвинять Украину. Расстрелы и пытки мирного населения они назвали "вопиющей провокацией украинских радикалов".
Но они забыли вспомнить, что украинские военные сами ужаснулись, когда зашли в город. Ведь десятки тел мирных жителей лежали прямо на дороге. И именно россияне во время отступления стали убивать всех подряд.
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