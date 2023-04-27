После сообщений об инфаркте Эрдоган провел переговоры онлайн с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган 27 апреля побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после сообщений об инфаркте турецкого лидера.

Переговоры прошли онлайн. Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

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Темы переговоров

Пропагандистские СМИ пишут, Путин заявил, что Турция войдет в клуб стран с ядерной энергетикой.

Также говорили о российско-украинской войне и зерновом соглашении. Турецкий президент заявил, что новые инициативы можно прорабатывать через предложенную рабочую группу. Кроме того, обсуждали Сирию.

К слову, Россия и Турция выступают за увеличение количества авиарейсов, которые совершают 2 страны.

Сообщали об инфаркте Эрдогана

Перед этим турецкие СМИ сообщили, что у Эрдогана 26 апреля произошел инфаркт миокарда. Однако в администрации президента подчеркнули, что никаких проблем с сердцем у турецкого лидера нет.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что со здоровьем президента все хорошо. Турецкий лидер подхватил легкую простуду, но все равно работает и находится на связи с коллегами.

Кстати, о том, что Эрдоган примет участие в погрузке топлива АЭС, СМИ сообщали. Также анонсировали, что присоединится и Владимир Путин. Потому было вероятно, что состоятся переговоры.