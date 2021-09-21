После того, как Ермак вернется из США, – Бутусов об операции по отставке Разумкова

Скандал вокруг Дмитрия Разумкова – это спектакль ради создания информационной повестки. В Офисе Президента хотят сделать огласку кампании по борьбе с олигархами. Поэтому все, кто высказывает замечания относительно законопроекта, становятся "врагами народа".

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил журналист Юрий Бутусов. По его словам на место спикера уже есть желающий – это "слуга" Руслан Стефанчук.

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"Операция по отставке Разумкова возможна только после того, как Андрей Ермак вернется из США", – подчеркнул Бутусов.

Журналист подчеркнул, что именно руководитель Офиса Президента руководит всеми переговорами с фракциями, депутатскими группами, а также имиджем и пиар-технологиями у Владимира Зеленского. Поэтому без него никто особых действий предпринимать не будет.

Поиск повода для конфликта

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" убежден, что сейчас в Верховной Раде будут искать поводы для конфликтов с Разумковым. Это нужно, чтобы перевести ситуацию в личностное противостояние.

"После создания конфликта, будут ставить вопрос перед фракцией, мол, определитесь, кто против Разумкова", – отметил Бутусов.

В то же время голоса за его отставку в "Слуге народа" пока не собирают. Такие действия начнутся после создания непримиримого конфликта и разделения, кто на чьей стороне.

Сейчас Разумков пытается показать, что он действует в рамках регламента и хочет сохранения порядка и законности, а ОП – что он на стороне олигархов, поэтому его нужно уничтожить любой ценой. Юрий Бутусов Журналист

Борьба с олигархами

Журналист отметил, что обвинения Разумкова в сотрудничестве с олигархами являются смешными. В то же время у президента есть гораздо больше возможностей, как для работы с ними, так и для борьбы.

Президент Зеленский лично назначил всех руководителей силовых структур Украины – Службы безопасности, Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований. Кроме Национального антикоррупционного бюро. Он назначил генпрокурора и руководство Антимонопольного комитета, где руководит сестра его родственницы. Юрий Бутусов Журналист

Он добавил, что с помощью АМКУ и силовиков можно отобрать у олигархов незаконно приобретенную собственность, возбудить уголовные дела, выписать подозрения или ограничить их работу в Украине. Однако ответственные государственные органы, которые созданы и получают огромную зарплату, до сих пор не показывают результатов.

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