После "тренировочных" сирен: в Севастополе раздались взрывы

Во временно оккупированном Севастополе вечером 21 июня прогремели взрывы. Это происходило через несколько часов после того, как в городе раздались сирены.

Это произошло вскоре после того, как в городе раздалась сирена. Она началась около 14:14 и очень испугала местных жителей. Впоследствии местные телеграм-каналы заявили о взрывах, сообщает 24 Канал.

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Сообщается, что они были достаточно громкими, чтобы услышать в разных районах города. Позже добавили, что в воду что-то упало и поднялся целый фонтан из брызг.

Сообщения о работе "легендарной ПВО" пока не поступали. После "тревожной" паузы оккупационные власти выдали басню о "тренировке". К слову, сирены раньше объясняли точно так же. Очевидно, фантазия подводит захватчиков.

"Хлопок" постоянно посещает временно оккупированные территории. Захватчикам показывают, что у них нет никаких шансов на захваченных территориях. ВСУ освободят все города и села. В частности, и Севастополь.

В то же время оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и очень паникуют. Движение "Атеш" отметило, что "некоторые захватчики собирают свои манатки".