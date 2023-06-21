Це сталося невдовзі після того, як у місті пролунала сирена. Вона почалася близько 14:14 й неабияк налякала місцевих жителів. Згодом місцеві телеграм-канали заявили про вибухи, інформує 24 Канал.

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Повідомляють, що вони були достатньо гучними, щоб почути у різних районах міста. Пізніше додали, що у воду щось впало й піднявся цілий фонтан з бризок.

Повідомлення про роботу "легендарної ППО" наразі не надходили. Після "тривожної" паузи окупаційна влада видала байку про "тренування". До слова, сирени раніше пояснювали точнісінько так само. Вочевидь, фантазія підводить загарбників.

Зауважте! "Бавовна" постійно навідує тимчасово окуповані території. Загарбникам показують, що у них немає жодних шансів на захоплених територіях. ЗСУ звільнять усі міста й села. Зокрема, й Севастополь.

Водночас окупанти бояться контрнаступу ЗСУ й неабияк панікують. Рух "Атеш" наголосив, що "деякі загарбники збирають свої манатки".