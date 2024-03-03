После удара HIMARS по Трудовскому погиб комбриг Гусейн Мусаев - смерть оккупанта подтвердили

Гусейн Мусаев погиб в результате удара HIMARS по полигону под Волновахой. Оккупант был комбригом 36 мотострелковой бригады.

Тогда, 20 февраля, россияне понесли большие потери. Три роты российской 36-й гвардейской мотострелковой бригады выстроились на полигоне возле села Трудовское, в ожидании командира. Метким ударом HIMARS оккупантов в Донецкой области стало значительно меньше – на целых 68.

Смотрите также В ВСУ рассказали, как Россия адаптируется к постоянным потерям авиации

Что известно о смерти Гусейна Мусаева

О ней сообщил журналист Денис Казанский – в сети появилось видео похорон Мусаева.

Похороны Гусейна Мусаева: смотрите видео

В российских пабликах о его смерти сообщили буквально сразу, тогда же в Борзинском районе Забайкальского края объявили траур (именно там дислоцируется бригада). Россиянки в комментариях писали, мол, сколько можно воевать, не от кого рожать.



А вот такой доблестный вид имел комбриг при жизни / Скриншот 24 Канала

В российской версии Википедии указано, что бригада воевала под Угледаром. А в украинской – что 36 бригада оккупировала Бородянку Киевской области, где совершала массовые убийства в 2022 году.

Всего по состоянию на 2 марта, по информации Генштаба, российская армия потеряла около 414 680 личного состава. 920 оккупантов прибавилось за минувшие сутки. В небытие отправились также 17 танков, 30 боевых бронированных машин и другая техника.