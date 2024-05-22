После удара по Харькову водитель троллейбуса – в тяжелом состоянии, есть возгорание в доме

В Харькове после прилета есть раненые. К сожалению, их количество быстро растет, некоторые в тяжелом состоянии.

Россия ударила по городу днем возле жилой застройки. Предполагают, что это были УАБы.

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В каком состоянии раненые после взрывов в Харькове и сколько их

По меньшей мере четверо раненых, один в тяжелом состоянии – водитель троллейбуса. Есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждения автомобилей,

– написал Олег Синегубов.

Через 15 минут стало известно о шести раненых, впоследствии написали о девяти. Они получили взрывные травмы, медики помогают им.

На три часа дня 22 мая известно о десяти пострадавших гражданских в результате обстрела Харькова. Четырех человек госпитализировали, один в тяжелом состоянии. Остальным оказали помощь на месте.

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Куда попали россияне

Игорь Терехов написал, что под ударом был Шевченковский район города. Ударили возле жилой застройки, где расположены дома, магазины, транспорт, детская площадка, сказано в его сообщении.

Олег Синегубов проинформировал о возгорании на гражданской автозаправочной станции и повреждении кафе. Он предположил, что удар нанесли управляемым боеприпасом.

В полиции области добавили, что зафиксировано попадание в легковушку. Произошло возгорание автомобиля "Газель", который находился рядом. Также поврежден многоэтажный жилой дом.

Воздушные силы писали об УАБах на Харьковщине и об угрозе баллистики для восточных областей.