Украина нанесла удар по Крымскому мосту

Утром 16 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке. Движение автотранспорта по переправе было ограничено примерно до середины дня.

Утром гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе украинских сил по Крымскому мосту.

Что известно о новой атаке на Крымский мост?

По словам ставленника Кремля, в связи с атакой движение по мосту для транспорта закрыли. Ограничения будут действовать примерно до середины дня.

Для поездок между Крымом и Кубанью оккупационные власти предлагают пересесть на паромы между Керчью и портом "Кавказ".

В то же время в сети пишут, что была атакована одна из арок судоходного пролета моста.

Пропагандистские каналы также указывают, что боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. От удара арку визуально увело примерно на 15 градусов.

Кроме того, они отмечают, что около 2000 машин застряли в очередях у Крымского моста с обеих сторон после атаки.

Ситуация перед Крымским мостом: смотрите видео

Представители оккупационной администрации не обнародовали дополнительных деталей относительно степени возможных разрушений дорожного полотна или опор.

Еще до того, как появилось заявление Аксенова, мониторинговые каналы сообщали об атаке на мост. Жители полуострова рассказывали о минимум 10 прилетах по мосту в течение 2 – 3 минут.

Жители оккупированного Крыма подтверждают атаку на мост / Фото с телеграмма Supernova+

Напомним, Украина трижды официально брала ответственность за атаки на Крымский мост после начала полномасштабного вторжения России.

В 2022 и 2023 годах удары повредили автомобильную и железнодорожную части переправы, а в июне 2025 года СБУ провела подводную операцию с применением взрывчатки.

Мост протяженностью около 19 километров соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России. Он имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку используется для опрокидывания военных, техники, горючего и боеприпасов.