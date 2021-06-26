После ухода Меркель политика Германии может стать более пророссийской, – Преображенский

Аналитики считают, что события в Черном море и реакцию на них Великобритании, и призывы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона поговорить с Владимиром Путиным на полях ЕС, – стоит связывать. Вместе с тем политика Германии может вскоре измениться.

В частности, и в отношении Украины. Такое мнение высказал политический аналитик Иван Преображенский. Он добавил, что эти события связаны также и со встречей Владимира Путина с Джо Байденом.

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Политика Германии изменится

Относительно Франции и Германии, как отметил аналитик, то они имели гарантии от Джо Байдена, что он будет проводить в отношениях с Москвой в основном политику Евросоюза.

Впрочем, здесь есть проблема – у Европы нет общего мнения относительно России. И это показал саммит,

– подчеркнул он.

Отношение Запада к Путину

Как он пояснил, Восток Европы, очевидно, боится Россию и имеет для этого серьезные основания;

Центр считает, что находится в полной безопасности и его этот вопрос вообще мало беспокоит;

а Ангела Меркель и Эммануэль Макрон с одной стороны пытаются заработать какие-то политические баллы.

С другой стороны, Меркель пытается сформировать общую европейскую позицию, привести его и заставить всех европейцев выработать единый курс.

За то, чтобы ЕС вела прямой контакт с Россией, выступила именно Ангела Меркель. В то же время лидеры ЕС отклонили предложение. Канцлер выразила сожаление по этому поводу.

"Я боюсь, что это утопия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Меркель уйдет, после этого политика Германии станет более пророссийской, если у власти останется христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом", – подчеркнул он.

О российской "дипломатии"

После встречи Путина с Байденом, по его словам, была информация относительно возможного саммита главы Кремля с Борисом Джонсоном. Впоследствии, совершенно очевидно, что обе стороны стали "поднимать ставки".

"Россия по-другому сейчас не умеет вести переговоры, разучилась. Это в принципе такая российская дипломатия, которая всегда опирается на силу", – считает аналитик.

С российской стороны – это была подготовка к тому, чтобы зайти на саммит с Джонсоном с сильной позицией. Эксперт предположил, что этого саммита, конечно же, не будет.

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