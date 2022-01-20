После возвращения из-за границы: в Беларуси задержали журналиста Квятковского

Белорусского писателя и журналиста Северина Квятковского задержали возле его дома. Это произошло после того, как мужчина вернулся в Беларусь из-за границы.

О причинах задержания ничего не известно. Где сейчас находится Квятковский – тоже.

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Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что против Квятковского возбуждено уголовное производство из-за комментариев в фейсбуке. О каких именно говорится – неизвестно.

Один из последних постов Квятковского / Cкриншот с фейсбука журналиста

Что известно о Квятковском

Это белорусский писатель, журналист, редактор, менеджер культурных и медиапроектов, блогер. Он работал журналистом во многих изданиях, в том числе: на Радио 101.2, в газетах "Имя" и "Наша Нива", на "Радио Свобода".

Квятковский также активно пишет блоги. С 2012 года – на "Радио Свобода". Он является членом Белорусской ассоциации журналистов, а также Союза белорусских писателей.

Одни из книг писателя – "Фрашки к бутылке", "Подарок для Адель", "Как стать белорусом".

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