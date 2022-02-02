После встречи министров, – Дещица ответил, когда ждать союза с Великобританией и Польшей

О создании союза между Украиной, Великобританией и Польшей пока не объявили. Как надолго отсрочили этот процесс зависит от министров иностранных дел соответствующих государств.

Прогресс в трехстороннем альянсе произойдет после встречи министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Важно Будет три направления, – посол Украины рассказал о союзе с Польшей и Великобританией

"Думаю, что это (создание союза – 24 канал) будет зависеть от того, как договорятся министры – когда они вместе смогут встретиться", – отметил Дещица.

Заявление должны объявить в присутствии руководителей МИД

По его словам, идея такая – чтобы о новом альянсе можно было объявить в присутствии трех или хотя бы двух министров иностранных дел.

К этому времени (надо – 24 канал) наполнить документ, который пока имеет несколько рабочих названий (заявление, меморандум) определенными идеями, которые возникли после консультаций на уровне премьер-министров Украины, Польши и Великобритании. А также – переговоров с президентом Украины. Андрей Дещица Посол Украины в Польше

Дещица рассказал о союзе с Великобританией и Польшей: смотрите видео

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