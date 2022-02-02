После встречи министров, – Дещица ответил, когда ждать союза с Великобританией и Польшей
О создании союза между Украиной, Великобританией и Польшей пока не объявили. Как надолго отсрочили этот процесс зависит от министров иностранных дел соответствующих государств.
Прогресс в трехстороннем альянсе произойдет после встречи министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Важно Будет три направления, – посол Украины рассказал о союзе с Польшей и Великобританией
"Думаю, что это (создание союза – 24 канал) будет зависеть от того, как договорятся министры – когда они вместе смогут встретиться", – отметил Дещица.
Заявление должны объявить в присутствии руководителей МИД
По его словам, идея такая – чтобы о новом альянсе можно было объявить в присутствии трех или хотя бы двух министров иностранных дел.
К этому времени (надо – 24 канал) наполнить документ, который пока имеет несколько рабочих названий (заявление, меморандум) определенными идеями, которые возникли после консультаций на уровне премьер-министров Украины, Польши и Великобритании. А также – переговоров с президентом Украины.
Дещица рассказал о союзе с Великобританией и Польшей: смотрите видео
Главное о союзе Украины с Польшей и Великобританией
- Инициировал создание нового альянса Лондон. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
- Объявить о союзе намеревались лидеры стран во время визита в Киев на этой неделе, однако этого не произошло.
- Страны считают, что на фоне обострения агрессии России, альянс поможет защитить демократию и безопасность в Восточной Европе.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что стороны будут сотрудничать в трех направлениях – торговля, инвестиции и энергетика.