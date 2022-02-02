Прогрес у тристоронньому альянсі станеться після зустрічі міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Важливо Буде три напрямки, – посол України розповів про союз з Польщею і Великою Британією
"Думаю, що це (створення союзу – 24 канал) залежатиме від того, як домовляться міністри – коли вони разом зможуть зустрітися", – відзначив Дещиця.
Заяву мають оголосити у присутні очільників МЗС
За його словами, ідея така – щоб про новий альянс можна було оголосити у присутності трьох або хоча б двох міністрів закордонних справ.
До цього часу (треба – 24 канал) наповнити документ, який поки має кілька робочих назв (заява, меморандум) певними ідеями, які виникли після консультацій на рівні прем'єр-міністрів України, Польщі і Великої Британії. А також – переговорів з президентом України.
Дещиця розповів про союз із Великою Британією та Польщею: дивіться відео
Головне про союз України із Польщею і Великою Британією
- Ініціював створення нового альянсу Лондон. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.
- Оголосити про союз мали намір лідери країн під час візиту в Київ цього тижня, однак цього не сталось.
- Країни вважають, що на тлі загострення агресії Росії, альянс допоможе захистити демократію та безпеку у Східній Європі.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що сторони співпрацюватимуть у трьох напрямках – торгівля, інвестиції та енергетика.