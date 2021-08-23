После взрыва в Мексиканском заливе вспыхнула нефтяная платформа: много пострадавших

На нефтяной вышке компании Pemex возле побережья Кампече в Мексиканском заливе произошел взрыв. В воздух поднялись густые черные клубы дыма, а на платформе вспыхнул пожар.

После мощного взрыва на нефтяной вышке также вспыхнул пожар. По информации компании Pemex, ряд работников вышки получил ожоги и ранения в результате инцидента. Пострадавших доставили вертолетом в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

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В Pemex обнародовали отчет о состоянии людей, находившихся на платформе в момент взрыва. По состоянию на 23 августа ситуация такова:

работники Petróleos Mexicanos – 3 раненых, 1 человек с нервным срывом и, к сожалению, 1 человек погиб;

работники компании Cotemar – 3 человека получили травмы и 3 пропавших без вести;

работники Фирмы по мониторингу условий и добродетели – 2 пропавших без вести.

Взрыв на нефтяной платформе

Причины взрыва на нефтяной платформе KU-Alpha пока не установили. Работники вышки оперативно закрыли клапаны, чтобы избежать дальнейшего повреждения мощностей. Этот взрыв назвали одним из худших в истории отрасли.



Взрыв в Мексиканском заливе назвали одним из худших / Фото с твитера heraldodetab

Представители компании начали поиски пропавшего персонала, стабилизацию ситуации на платформе и оценку ущерба. Вскоре пообещали провести расследование для выяснения обстоятельств взрыва. Родственникам погибшего выразили искренние соболезнования. В компании также заявили, что пострадавшим и их семьям окажут поддержку.



В результате взрыва на нефтяной вышке пострадало 6 человек / Фото с твитера cuentode_terror

Что известно о KU-Alpha

По информации Mirror, платформа KU-Alpha расположена в комплексе из 5 месторождений нефти Кантарель вблизи города Кампече. Его назвали в 2003 году вторым по масштабам добычи месторождением нефти в мире. Тогда оно обеспечивало примерно две трети от всей нефтяной добычи в Мексике, но впоследствии сократило производство.

В заливе и раньше случались масштабные взрывы на нефтяных вышках, которые ежедневно производят 1,68 миллиона баррелей сырья. В частности, в 1979 году в скважине Ixtoc I и в июле 2021 года.

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