Россия бросила все силы на защиту Крымского моста: в ВМС рассказали, работает ли переход
Россия на фоне взрывов на Крымском мосту бросает все больше сил для защиты этого незаконного объекта. Оккупанты "выгнали" в Черное море почти все, что имеют.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал. Крымский мост охраняют 13 – 15 кораблей и катеров.
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Автомобильная часть Крымского моста работает в реверсном режиме
"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все, что у них есть, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна – три единицы пограничников. Сейчас их не менее 10 бывает. Сегодня было шесть – семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13 – 15 единиц", – сказал Плетенчук.
Он рассказал, что из-за повреждений автомобильная часть Крымского моста сейчас работает в реверсном режиме. Железнодорожная часть моста работает в более или менее штатном режиме.
"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – добавил Плетенчук.
Что известно о взрывах на Крымском мосту
- С начала полномасштабного вторжения Крымский мост по меньшей мере трижды подвергался атакам. Первая атака произошла в октябре 2022 года, в результате чего рухнули пролеты.
- Второй атака на Крымский мост состоялась в июле 2023 года, из-за чего на объекте было повреждено дорожное полотно.
- В третий раз Крымский мост атаковали 12 августа. Сообщалось, что Крымский мост могли атаковать дронами или ракетами. Россия традиционно заявила об "успешной" работе ПВО, хотя в районе моста был виден серый дым.
- Сейчас россияне продолжают ремонтировать Крымский мост. Спутник показал, что работы на мостовом переходе продолжаются медленно.