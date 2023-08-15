Россия бросила все силы на защиту Крымского моста: в ВМС рассказали, работает ли переход

Россия на фоне взрывов на Крымском мосту бросает все больше сил для защиты этого незаконного объекта. Оккупанты "выгнали" в Черное море почти все, что имеют.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал. Крымский мост охраняют 13 – 15 кораблей и катеров.

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Автомобильная часть Крымского моста работает в реверсном режиме

"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все, что у них есть, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна – три единицы пограничников. Сейчас их не менее 10 бывает. Сегодня было шесть – семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13 – 15 единиц", – сказал Плетенчук.

Он рассказал, что из-за повреждений автомобильная часть Крымского моста сейчас работает в реверсном режиме. Железнодорожная часть моста работает в более или менее штатном режиме.

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – добавил Плетенчук.

Что известно о взрывах на Крымском мосту