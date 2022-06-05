После взрывов в Киеве: жителей Броваров призывают закрыть окна из-за едкого дыма

Российские захватчики атаковали столицу Украины. Враг выпустил по Киеву несколько ракет.

Сегодня ночью почти по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Российские оккупанты в привычном для себя стиле решили обстрелять Украину своими ракетами в надежде на темноту и элемент неожиданности.

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Дым в Броварах

В результате атаки россиян в столице прогремели два взрыва. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские снаряды упали в Дарницком и Днепровском районах, а на местах происшествия уже работают все службы.

Взрывы, прозвучавшие в Киеве, были слышны и в Броварах, в город дошел дым. Мэр Броваров Игорь Сапожко порекомендовал всем закрыть окна и напомнил о важности реагирования на сигнал воздушной тревоги.