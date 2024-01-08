В Крыму оккупанты переставляют системы ПВО после удачных ударов ВСУ, – Гуменюк

После эффективных ударов Украины по объектам врага в Крыму российское командование переставляет свои системы ПВО.

После эффективных ударов сил обороны по военным объектам в Крыму российское командование вынуждено менять приоритеты для расстановки своих систем ПВО. Об этом во время брифинга рассказала руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Оккупанты просматривают приоритеты для своей ПВО в Крыму

Наталья Гуменюк рассказала, что враг развернул мощную систему ПВО на Крымском полуострове. Однако это не помешало Силам обороны Украины наносить мощные удары.

Враг осознавая, что у него там накоплены немалые ресурсы и будущее пополнение сил для подразделений, которые сейчас задействованы в боевой работе вдоль линии боевого столкновения на материковой Украине, они действительно пытаются защищаться достаточно мощно. Но наша боевая работа была настолько результативна, что им приходится сейчас измерять новые приоритеты для расстановки систем защиты от воздуха,

– сказала Гуменюк.

Самые главные для России объекты на оккупированном полуострове

Гуменюк отметила, что Крымский мост у россиян есть в приоритете защиты, поскольку это одна из основных из логистических транспортных артерий.

Также под мощной защитой Севастопольская бухта, поскольку это логистика, связанная с загрузкой "Калибров".

Кроме этого, в оккупированном Крыму у россиян есть еще два приоритетных объекта – это площадки для запуска "Шахедов": мыс Чауда и недалеко от Балаклавы.

Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма достаточно много объектов авиационной инфраструктуры, которые враг использует для базирования тактической авиации и сохранения определенного имущества.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что работы у Сил обороны много, и она продолжается.

Ранее аналитики из Института изучения войны отметили, что Украине удается успешно обходить российские системы ПВО Они отметили, что в последние несколько дней украинские военные проводят ударную кампанию, атакуя военные объекты на территории оккупированного Крыма. К примеру: