Заставили ответить за слова Фицо: словацкого посла вызвали в МИД

Заместитель министра Александр Мищенко встретился с Павелом Виздалом 30 января. Причиной вызова посла стали очередные заявления Фицо и его дальнейшие действия. А именно вызов украинского посла.

Несколько дней назад Фицо заявил, что не любит Зеленского. Якобы тот создает Словакии проблемы. Более того, словацкий премьер назвал украинского президента врагом своей страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что сказали послу Словакии в МИД Украины

В пресс-релизе говорится, что дипломату выразили решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики.

Заместитель министра Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Фицо сейчас выступает рупором Кремля и, пренебрегая принадлежностью Словацкой Республики к Европейскому Союзу, прибегает к алогичным действиям,

– говорится там.

Украинские дипломаты призвали Братиславу прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу. Ведь оба народа должны иметь добрососедские отношения. И одновременно поблагодарили словаков за помощь в войне против России.

Заявления Фицо на фоне войны особенно возмутительны. Они вредят и хорошим отношениям между народами, и подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору.

"Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС и европейских партнеров по снижению такой зависимости и диверсификации источников поставок энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны о лишении России средств финансирования террора против Украины и украинского народа", – отметили в МИД.

Интересно, что МИД уже реагировало на заявления Фицо. Тогда в ведомстве сказали, что он отравлен российской пропагандой и ищет внешних врагов. Словакия, в свою очередь, вызвала украинского посла.