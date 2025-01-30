Кілька днів тому Фіцо заявив, що не любить Зеленського. Буцімто той створює Словаччині проблеми. Ба більше, словацький прем'єр назвав українського президента ворогом своєї країни. Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що сказали послу Словаччини в МЗС України

У пресрелізі мовиться, що дипломатові висловили рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

Заступник міністра Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем'єр-міністр Фіцо наразі виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю Словацької Республіки до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій,

– ідеться там.

Українські дипломати закликали Братиславу припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу. Адже обидва народи повинні мати добросусідські відносини. І водночас подякували словакам за допомогу у війні проти Росії.

Заяви Фіцо на тлі війни особливо обурливі. Вони шкодять і добрим стосункам між народами, і підривають єдність Європейського Союзу та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

"Неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв всупереч спільній роботі ЄС і європейських партнерів зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України та українського народу", – наголосили в МЗС.

Цікаво, що МЗС уже реагувало на заяви Фіцо. Тоді у відомстві сказали, що він отруєний російською пропагандою і шукає зовнішніх ворогів. Словаччина, своєю чергою, викликала українського посла.