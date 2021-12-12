После заявления о встрече с Зеленским: Макрон проведет с Путиным телемост
Источник:24 канал
Президент Франции проведет встречу в формате телемоста с главой Кремля. Вероятно, что контакт глав государств состоится уже на следующей неделе.
Об этом сообщили в эфире одного из российских телеканалов. Онлайн-встреча состоится уже в ближайшие дни.
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Макрон планировал пообщаться с Путиным и с Зеленским
Ранее Макрон сообщал, что намерен пообщаться с Владимиром Путиным и Зеленским. С президентом Украины глава Франции уже созвонился 10 декабря.
По словам Макрона, цель Парижа – перезапустить политический процесс, связанный с конфликтом на Донбассе.
Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию безопасности на Донбассе
Телефонный разговор между Зеленским и Макроном был посвящен ситуации на Донбассе. Президент Франции отметил, что позиция Украины очень взвешенная. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Париж за поддержку.
О чем еще говорили Макрон и Зеленский:
- Политики обсудили возобновление работы в нормандском формате.
- Макрон и Зеленский согласились, что необходимо возобновить эффективную деятельность трехсторонней контактной группы.
- По словам Макрона, он поддерживает все инициативы, направленные на возобновление работы КПВВ и освобождение пленных.
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