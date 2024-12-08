После заявления Трампа Зеленский назвал потери Украины в войне

Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией. Он подчеркнул, что говорится не только о погибших, но и о раненых воинах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Какие потери Украины в войне

После встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в Париже, а также после сообщения новоизбранного президента США Владимир Зеленский раскрыл потери Украины в войне. Так, с начала полномасштабного вторжения на поле боя погибло 43 тысячи воинов, еще 370 тысяч украинских защитников получили ранения.

В то же время президент Украины отметил, что примерно 50% военных, получивших ранения, возвращаются в строй после реабилитации. Зеленский добавил, что одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины – это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше.

Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский также озвучил потери России за почти 3 года полномасштабной войны. Так, обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч человек. Среди них 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

Обратите внимание! Утром 8 декабря Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей сети. В нем новоизбранный президент США заявил, что Украина потеряла в войне 400 000 военных и много гражданских. Трамп также сообщил, что потери России достигают 600 000 военных, среди которых и погибшие, и раненые.

Кроме того, с сентября 2024 года Россия несет действительно колоссальные потери. Зеленский отметил, что соотношение потерь 5 – 6 российских захватчиков к 1 украинскому воину.

Украинский лидер вспомнил и об украинцах в российском плену. Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть своих людей домой. Некоторые находятся в нечеловеческих условиях оккупантов с 2014 года.

Так, от 24 февраля 2022 года Украине удалось вернуть 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Однако, во вражеском плену оставляют еще тысячи украинцев, поэтому важно вернуть всех, кто оказался в плену.

Зеленский также напомнил о едва ли не самом большом военном преступлении России – похищение и депортация украинских детей. Согласно официальным данным, оккупанты могли депортировать около 20 тысяч детей, однако российская пропаганда утверждает, что говорится о сотнях тысяч.